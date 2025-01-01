Магазин «Дом вкуса» в Перми закрыли на 30 суток Проверка выявила грубые санитарные нарушения Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Дзержинском районе Перми приостановили работу магазина «Дом вкуса» из-за выявленных санитарных нарушений. В ходе проверки были обнаружены серьёзные отклонения от требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

В магазине отсутствовала система холодного и горячего водоснабжения; слив сточных вод после мытья рук персонала, обработки витрин и полов, а также содержимого биотуалета осуществлялся на прилегающую территорию; не было оборудованной зоны для фасовки пищевой продукции, хотя такие товары реализовывались. Всего в протоколе зафиксировано семь нарушений.

Дзержинский райсуд квалифицировал действия предпринимателя по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в несоблюдении действующих санитарных правил). ИП признали виновным и назначили наказание в виде административного приостановления деятельности магазина «Дом вкуса» на 30 суток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.