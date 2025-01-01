Пермские врачи предложили изменить закон о паллиативной помощи детям Поделиться Твитнуть

Выставка детских рисунков в хосписе

Сергей Копышко

Пермские специалисты выступили инициаторами законодательных изменений в сфере паллиативной помощи детям, сообщили в минздраве Прикамья.

На первом дне межрегиональной медико-фармацевтической выставки-форума «Здравоохранение Прикамья. МедФарм» одной из центральных тем стало обсуждение вопросов паллиативной помощи детям. В конференции, посвященной этой важной теме, приняли участие заведующие детскими поликлиниками и специалисты первичного звена, работающие с данной категорией пациентов.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям Министерства здравоохранения Пермского края Светлана Баранова, заведующая Хосписом для детей Детской клинической больницы №13, представила доклад об изменениях в российском законодательстве в области паллиативной медицинской помощи.

Часть предложенных поправок стала результатом работы специалистов пермского хосписа для детей. Они инициировали и предложили к рассмотрению ряд идей, которые были успешно реализованы в Перми и впоследствии распространены в других детских хосписах страны.

В частности, речь идёт об опыте передачи медицинских изделий законным представителям детей, получающих паллиативную помощь на дому, для поддержания функционирования их органов и систем. Также была обеспечена преемственность паллиативной помощи для пациентов, достигших 18-летия, при переходе из детского паллиатива во взрослый.

Также специалисты Пермского края одними из первых разработали алгоритм передачи лечебного питания как для взрослых, так и для детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.