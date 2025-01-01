В Перми приступили к наполнению водохранилища КамГЭС на зимний период Установлен новый режим работы Поделиться Твитнуть

Фото: КамГЭС

Группа «РусГидро»

В Перми на Камской ГЭС с 11 ноября до 10 декабря установили новый режим работы. Как сообщается на официальном сайте, Камский гидроузел будет работать со средними за период сбросными расходами 700-800 куб. м/с. В соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой будут вноситься корректировки.

«На утро 12 ноября уровень воды в водохранилище Камской ГЭС достиг отметки 105,5 м. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,5 м. В настоящее время приток в водохранилище превышает расход, а значит продолжается наполнение водохранилища. Это необходимо для надёжной выработки электроэнергии в зимний период, который характеризуется низкой приточностью и высокой нагрузкой в энергосистеме», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что план мероприятий по подготовке гидроэлектростанции к работе во время отопительного сезона выполнен в полном объёме. Оперативный персонал прошёл противоаварийную подготовку действий при ликвидации ЧС и аварий в условиях низких температур на улице. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливается Росводресурсами с учётом рекомендаций межведомственной рабочей группы.

