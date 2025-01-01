В Прикамье осуждены восемь заключённых за бунт в колонии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд Пермского края вынес приговор восьми мужчинам, признанным виновными в дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Об этом сообщает первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Пермскому краю.

Согласно материалам дела, в сентябре 2019 года осуждённые, находившиеся в исправительной колонии №9, напали на других заключённых. Причиной нападения стала месть за сотрудничество последних с администрацией учреждения, а также другие мотивы.

В ходе следствия были допрошены десятки свидетелей, а уголовное дело составило более 50 томов. В рамках расследования проведено свыше 30 экспертиз.

Четверо фигурантов были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Остальным суд назначил наказание в виде лишения свободы: двое получили по 7 лет, ещё двое — 2 года и 6 месяцев, а двое других — 3 года и 10 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

