Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые прозвучит библейская трилогия Гектора Берлиоза Оркестр Пермской оперы вновь выйдет на филармоническую сцену

В Большом зале Пермской филармонии 4 декабря состоится грандиозное музыкальное представление: впервые в Перми будет исполнена оратория Гектора Берлиоза «Детство Христа» (6+).

Особенность этого сочинения в том, что, являясь формально ораторией, оно в то же время написано с расчётом на оперное исполнение и требует участия большого количества солистов. Эту вещь можно было бы красиво поставить в том формате, в котором в Пермской опере режиссёр Ромео Кастеллуччи сделал «Жанну на костре» (18+) Артюра Онеггера — как настоящую оперу.

Однако «Детство Христа» и в концертном-то исполнении в России звучит нечасто: написанное в середине XIX века, оно впервые было исполнено в Москве в 2008 году; а в Перми, судя по всему, до сих пор никогда не исполнялось. Это связано с уже упомянутым расширенным певческим составом: оно под силу только хорошей большой оперной труппе. Зато во Франции, где Берлиоз по масштабу всё равно, что для России Чайковский, оратория исполняется повсеместно в преддверии Рождества — это национальная традиция.

«Детство Христа» — сочинение в трёх частях, в каждой из которых — отдельный сюжет, отдельное настроение и отдельное мелодическое решение, поэтому ораторию часто называют библейской трилогией.

Первая часть — «Сон Ирода»: царь Ирод, напуганный сновидениями и пророчествами о скором его свержении с трона, приказывает истребить младенцев в Вифлееме. В этой части преобладают мрачные тона: ночь, зловещее молчание, спящая тишина на улочках Иерусалима.

Вторая часть — «Бегство в Египет»: святое семейство, предупреждённое ангелами, отправляется подальше от Ирода. Эта часть особенно восхищает оркестровым звучанием; музыка проникновенна и созерцательна, в ней слышатся отзвуки «Волшебной флейты» Моцарта.

Третья часть — «Прибытие в Саис»: святое семейство укрывается в египетском городе Саисе от злонамерений Ирода, младенец еле дышит, измученные Мария и Иосиф просят воды и крова, но местные жители не желают оказывать помощь иудеям, только семья добросердечных израильтян милостиво распахивает перед ними двери, и святое семейство обретает недолгий покой. Оратория заканчивается идиллией. Звучит прекрасная мелодия в старинном духе в исполнении арфы и двух флейт — редкий у Берлиоза образец инструментальной камерной музыки.

Нынешний концерт — амбициозный совместный проект Пермской филармонии и Пермского театра оперы и балета, задуманный как первое праздничное музыкальное событие новогодне-рождественской серии концертов. В исполнении участвуют оркестр Пермского театра оперы и балета, два больших хора — хор Пермской оперы и Уральской камерный хор, солисты: Наталья Буклага (меццо-сопрано), Анатолий Шлиман (тенор), Эдуард Морозов (баритон), Борис Рудак (тенор), Гарри Агаджанян (бас), Виктор Погудин (баритон) и Рустам Касимов (бас).

За пульт встанет заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Башкортостан, дважды лауреат премии в сфере культуры и искусства Пермского края Валерий Платонов.

