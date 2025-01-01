Тренер пермской «Пармы» назвал хорошим уроком проигрыш от ЦСКА Поделиться Твитнуть

Евгений Пашутин / фото: championat.com

В Москве 18 ноября прошёл матч международного турнира WINLINE Basket Cup 2025, в котором встретились ЦСКА и «Парма». Армейцы победили с большим отрывом 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19).

Наиболее результативными игроками «Пармы» стали Брендан Адамс и Терелл Карте, набравшие по 13 очков.

После двух туров ЦСКА занимает второе место в группе А, уступая только сербской команде «Мега». «Парма» расположилась на третьей строчке, а на четвертом месте находится «Локомотив-Кубань».

Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма», после матча заявил, что ожидал от ЦСКА такой игры — армейцы вышли очень мотивированными после поражения УНИКСу: «Они прессинговали нас с первых минут, разрушали пик-н-роллы, не давали проходить под кольцо».

Наставник признал и проблемы в обороне команды: «Каспер Уэйр забил 9 трехочковых — мы дали ему слишком много возможностей атаковать из-за дуги с таким высоким процентом».

Также недоволен остался Пашутин игрой в нападении: «В атаке действовали сумбурно, из-за чего позволяли ЦСКА убегать в быстрые прорывы. Нападение было несбалансированным — сказалось давление их жесткой защиты».

«Это хороший урок, — резюмировал главный тренер «Пармы». — Чтобы бороться за высокие места в чемпионате, мы должны быть готовы к жесткой игре с любой командой Лиги. Мы должны быть готовы к жесткому, мужскому баскетболу. Проанализируем матч и будем двигаться дальше».

