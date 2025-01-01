В Перми скопились большие автомобильные пробки рядом с мостами через Каму Более 10 автобусных маршрутов отстают от расписания Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Пробки

Утром 19 ноября образовались большие заторы на дорогах в Перми. В соцсетях жители жалуются на длинные пробки в Кировском районе на подъезде к Красавинскому мосту. Затруднено движение на улицах Якутской и Спешилова в Камской долине, а также на Коммунальном мосту.

По данным сервиса "Яндекс Пробки", в центре Перми, на ул. Ленина, произошла авария. Затруднено движение на улицах Пушкина, Ленина и Попова — на подъезде к Центральному рынку. Кроме того, традиционные заторы наблюдаются на шоссе Космонавтов.

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что автобусы №2, 6, 7, 12, 15, 20, 33, 35, 41, 49, 52, 64, 80 следуют с задержками.

Сейчас уровень пробок в Перми оценивается в 4 балла.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.