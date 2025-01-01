Средние зарплаты в сфере ЖКХ Прикамья выросли на 16% И достигли 62 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Аналитики сервиса «Авито Работа» изучили доходы и вакансии в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры, а также проанализировали спрос на специалистов области.

Так, в Пермском крае за сентябрь-октябрь этого года зарплатные предложения в области ЖКХ выросли на 16% за год. Средняя зарплата с учётом полной занятости составила 61,8 тыс. руб.

В стране количество вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 19%. Быстрее всего росли зарплаты дворников — за указанный период им предложили 71,8 тыс. руб. Это на 56% выше, чем в том же периоде прошлого года. Кроме того, интерес к таким работникам вырос на 128%. Это связано с наступлением зимнего периода — работодатели готовы платить таким специалистам больше.

Доходы кровельщиков (специалистов, ремонтирующих крыши зданий) выросли на 50% (до 119 тыс. руб.). Зарплаты электрогазосварщиков увеличились на 35% (88 тыс. руб.), электриков — на 24%. Меньше всего доходы выросли у сантехников (на 17%).

