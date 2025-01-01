В Прикамье рабочий потерял часть руки из-за поломки станка ЧП случилось в Оханске Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермского краевого суда

Государственная инспекция труда Пермского края выясняет обстоятельства несчастного случая на производстве в Оханске, где работник деревообрабатывающего предприятия получил серьёзное увечье руки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, во время изготовления деталей для клееных щитов рабочий 1977 г.р. лишился левого предплечья в результате контакта с вращающимся механизмом станка. Медики квалифицировали травму как тяжёлую.

Сейчас Госинспекция труда проводит расследование для выяснения причин произошедшего. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, последуют административные взыскания. Материалы расследования передадут в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против виновных.

