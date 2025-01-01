В Пермском крае установили прожиточный минимум на 2026 год Он вырастет до 17,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 2026 года прожиточный минимум на душу населения составит 17 424 руб., что на 1110 руб. больше, чем в 2025 году. Такое решение было принято правительством региона и подписано губернатором Дмитрием Махониным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В постановлении указано, что для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 18 992 руб., для пенсионеров — 14 985 руб., для детей — 16 901 руб.

Постановление вступает в силу 1 января 2026 года и будет действовать до 31 декабря того же года.

По данным на 2025 год, прожиточный минимум в Прикамье составлял 16 314 руб. на душу населения, 17 782 руб. для трудоспособных, 14 030 руб. для пенсионеров и 15 825 руб. для детей. В текущем году, по сравнению с 2024-м, увеличение составило почти 2 тыс. руб., что соответствовало темпам роста прожиточного минимума по стране.

Величина прожиточного минимума ежегодно устанавливается в регионах России на основе среднероссийского показателя с учётом коэффициента региональной дифференциации.

