В Пермском крае власти оформили более 100 земельных участков под кладбища Это позволит обеспечить порядок на местах погребения

Константин Долгановский

За 2025 год в Пермском крае власти выполнили градостроительное оформление более 100 земельных участков под кладбищами. Об обеспечении соответствия документов на такие объекты рассказали в краевом минимущества.

«Только за этот год соответствующим образом оформлено более 100 объектов такого вида. Глава министерства Лариса Ведерникова отметила важность тесного взаимодействия с органами местного самоуправления для решения проблем оформления территории существующих и действующих кладбищ. Эти меры направлены, в том числе, на обеспечение достойного ухода за местами захоронений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый земельный участок должен стоять на кадастровом учёте в ЕГРН и обладать установленной категорией земли. Это позволяет муниципальным образованиям использовать бюджетные средства для поддержания надлежащего состояния кладбищ — ухаживать за территориями, формировать атмосферу уважения к исторической памяти и поддерживать порядок на местах погребения.

