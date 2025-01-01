Здание Детской школы искусств в Пермском округе решили снести Ремонтировать его уже нецелесообразно Поделиться Твитнуть

Детская школа искусств в Култаево

В Култаево Пермского МО снесут аварийное здание Детской школы искусств. Об этом сообщила глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова.

Она отметила, что безопасность детей — это главное, а проводить очередной капитальный ремонт в здании, которое уже не пригодно для использования, и вновь допускать туда детей было бы безответственно.

Андрианова напомнила, что занятия творческих коллективов школы продолжаются и проходят в Култаевской школе.

Также глава сообщила, что администрация округа активно работает над проектом нового, современного здания для школы искусств.

«Снос старого — это первый, необходимый шаг в этом процессе, открывающий путь к созданию достойных условий для художественного образования. Вопрос стоит на моем личном контроле. Мы действуем открыто и планомерно, прорабатываем каждый шаг в этом непростом пути», — сообщила Ольга Андрианова.

