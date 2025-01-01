Студент из Перми основал компанию по выпуску военных беспилотников Поделиться Твитнуть

В Перми запущена новая компания «Скайтексоторс», которая специализируется на производстве летательных аппаратов, включая военные модели. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», организация также будет заниматься разработкой программного обеспечения и научными исследованиями.

Учредителем компании является студент второго курса аэрокосмического факультета Пермского политехнического университета Михаил Максимов. Ранее молодой предприниматель и его команда выиграли проект «Ген инноватора» с идеей создания экономичного двигателя внутреннего сгорания для беспилотных аппаратов.

На данный момент коллектив активно работает над разработкой и испытанием прототипа этого двигателя.

