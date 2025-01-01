Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Центр городской культуры объявляет open call для художников Идёт подготовка к предновогодней выставке-продаже Поделиться Твитнуть

Центр городской культуры приглашает к знакомству молодых пермских художников. Выставка под названием «Знакомство» должна открыть для публики и коллекционеров новые имена в сфере изобразительного искусства.

Выставка откроется 17 декабря. Возрастные ограничения пока не определены, поскольку работы должны прийти «самоходом», поэтому организаторы ещё не знают их содержания.

Команда Центра пишет в своих соцсетях:

На протяжении всей своей деятельности Центр городской культуры много работает с пермскими художниками, открывает новые имена и знакомит зрителей с культурной жизнью города. Но художественное сообщество Перми активно развивается, и мы не всегда успеваем за всем следить и узнавать новых авторов. Поэтому мы приглашаем молодых и уже опытных художников к участию в выставке-продаже, которая откроется в декабре в ЦГК.

Для участия есть только одно ограничение: все работы должны выставляться впервые. Экспонаты выставки можно будет купить.

Сбор заявок — до 1 декабря. Формат предполагает кураторский отбор, который пройдёт до 5 декабря. После этого будет сформирован пул участников выставки.

