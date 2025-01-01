«Аватар: Пламя и пепел» выйдет на экраны пермских кинотеатров в декабре Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о планете Пандора посвящена стихии огня Поделиться Твитнуть

На экраны кинотеатров России, в том числе Перми 25 декабря выйдет третья часть франшизы «Аватар». Информация об этом появилась на портале «Кинопоиск».

В фильме «Аватар: Пламя и пепел» (18 +) действие происходит через две недели после окончания событий второй картины о Пандоре и расе на'ви. Семейству Джейка Салли предстоит встретиться с враждебным племенем на'ви: оказывается, не все они такие милые, как в первом фильме.

Мировая премьера фильма намечена на 1 декабря. Как сообщают СМИ о кино, Камерон уже приступает к съёмкам четвёртой части, которая выйдет на экраны через три года.

