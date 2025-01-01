Пермских перевозчиков осудили за картельный сговор Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Суд встал на сторону Пермского УФАС в деле против перевозчиков, уличённых в картельном сговоре, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Пермское ООО «Автобан» и индивидуальный предприниматель Кенин А.В. были признаны виновными в антиконкурентных действиях. Они заключили соглашение, чтобы поддержать высокие цены на торгах по предоставлению транспортных услуг для Нижегородской больницы.

Пермское УФАС обнаружило, что участники торгов согласовывали свои действия, чтобы обеспечить победу тому, кто предложил минимальное снижение цены контракта.

Суд Пермского края согласился с выводами антимонопольного органа.

