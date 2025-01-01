В Перми с начала года предоставлено 206 участков под ИЖС и построенные дома Больше всего участков оформлено в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным городского департамента земельных отношений, за первые десять месяцев 2025 года пермяки получили 206 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и уже возведённых жилых домов. Этот показатель соответствует результатам прошлого года, когда за аналогичный период было зарегистрировано 258 участков. Ведомство отмечает, что интерес к оформлению земельных участков остаётся высоким.

Все участки были предоставлены физическим лицам, включая многодетные семьи, участников программы «Дачная амнистия 2.0» и тех, кто воспользовался правом на получение земли бесплатно или за плату.

Из 206 участков 117 были переданы в собственность по договорам купли-продажи, их общая площадь составила 116,7 тыс. кв. м. Больше всего таких сделок было заключено в Мотовилихинском (38 участков) и Орджоникидзевском (23 участка) районах. Ещё 89 участков, общей площадью 67,9 тыс. кв. м, были оформлены бесплатно, преимущественно в этих же районах города.

В департаменте уточнили, что по закону земельные участки под ИЖС или уже построенные дома можно оформить несколькими способами. Один из них — исключительное право собственника жилого дома на покупку участка под ним. Бесплатное оформление возможно, если право собственности на дом возникло до 29 октября 2001 года или если дом перешёл по наследству и право наследодателя было оформлено до этой даты. Владельцы домов, построенных до 14 мая 1998 года, могут также бесплатно оформить дом и участок в рамках программы «Дачная амнистия 2.0». В остальных случаях земля предоставляется за плату: 1,5% от кадастровой стоимости, если государственная собственность на участок не разграничена, или 100% кадастровой стоимости, если участок принадлежит муниципалитету.

"Спрос на оформление участков под ИЖС и жилых домов остаётся стабильным, что свидетельствует о том, что пермяки постепенно упорядочивают свои имущественные права. Сейчас для этого созданы все условия: понятные правила, упрощённые процедуры и удобные цифровые инструменты", – отметили в городском департаменте земельных отношений.





