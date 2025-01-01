В МЧС Прикамья сообщили об угрозе обрыва ЛЭП из-за мокрого снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», в некоторых районах Пермского края 19 ноября ожидаются неблагоприятные погодные явления. Возможны гололед, налипание мокрого снега на провода, образование гололедицы на дорогах, а также туман в ночное и утреннее время. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями возможны обрывы линий электропередачи, аварии в системах ЖКХ, заторы на дорогах и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

1. Держаться подальше от линий электропередачи.

2. В случае аварий на электросетях обесточить все приборы и соблюдать меры пожарной безопасности.

3. Водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, учитывая состояние дорожного покрытия.

4. Пешеходам проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части.

