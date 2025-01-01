Корпоративный музей «Азота» стал победителем VII Национальной премии «Корпоративный музей» Поделиться Твитнуть

Музей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» признан одним из лучших корпоративных музеев России.

С 10 по 13 ноября в Пермском крае прошёл форум VII Национальной премии «Корпоративный музей». 75 музеев представили 153 проекта. Работы оценивались в 17 номинациях.

Выставочное пространство «Азота» было заявлено сразу в двух номинациях: «Лучший корпоративный музей» и специальной номинации «Наша история Победы», посвящённой Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В первом случае конкуренцию березниковскому выставочному пространству составили 24 музея, во втором — 34 проекта.

На торжественной церемонии награждения «Азот» получил диплом III степени в номинации «Лучший корпоративный музей» и стал победителем в номинации «Наша история Победы».

Жюри высоко оценило проект-победитель «Рисуем письма», направленный на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи. Его участниками стали юные березниковские художники, которые рисовали картины о Великой Отечественной войне. Источником вдохновения для начинающих живописцев стали документальные фильмы, созданные пресс-службой филиала «Азот» с 2021 по 2025 год.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

— Мы благодарны организаторам премии за высокую оценку нашего вклада в культурное и историческое наследие региона и страны. Эта победа — результат слаженной работы нашей команды, она мотивирует нас продолжать бережно хранить воспоминания о прошлом и делиться ими, объединяя поколение за поколением.

