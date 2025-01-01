Суд в Прикамье возложил на власти Кудымкара обязанность по транспортному обслуживанию микрорайона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кудымкарская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства об организации регулярных пассажирских перевозок в пределах своего надзора. В ходе проверки было выявлено, что транспортное обслуживание жителей 12 микрорайона Кудымкара осуществляется неудовлетворительно. Расстояние до ближайших остановок общественного транспорта превышает 1 тыс. м от жилых домов и границ земельных участков, что значительно превышает допустимые 800 м.

По результатам проверки главе администрации муниципального округа было направлено представление, однако нарушения не были устранены. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав орган местного самоуправления обеспечить транспортное обслуживание жителей 12 микрорайона Кудымкара. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

