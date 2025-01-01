В октябре средний размер потребкредита в Прикамье сократился до 149 тысяч рублей Сказывается введение периода охлаждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в октябре 2025 года средний размер потребительских кредитов, выданных кредиторами и зафиксированных Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), составил 149,3 тыс. руб., что на 1,3% меньше по сравнению с сентябрем 2025 года (151,3 тыс. руб.).

Среди регионов РФ с наибольшим средним размером выданных потребительских кредитов в октябре 2025 года лидировали Москва (307,7 тыс. руб.), Санкт-Петербург (258 тыс. руб.), Московская область (231,9 тыс. руб.), Татарстан (209,4 тыс. руб.) и Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (200,6 тыс. руб.).

В октябре 2025 года наибольшее снижение среднего чека потребительского кредита по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Москве (-12,1%), Республике Саха (Якутия) (-11,3%), Ставропольском крае (-9,7%), Московской (-9,4%) и Кемеровской (-8,5%) областях. В то же время в некоторых регионах чек вырос, например в Челябинской (+2,7%) и Оренбургской области (+1,9%).

"Средний размер потребительского кредита снижается второй месяц подряд, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — С 1 сентября 2025 года для кредитов наличными введён период охлаждения. После подписания договора на сумму от 50 до 200 тыс. руб. заемщик ждёт 4 часа, а на сумму более 200 тыс. руб. — 48 часов. Это приводит к тому, что многие заемщики снижают запрашиваемую сумму для соответствия лимитам и сокращения периода ожидания».

