В Прикамье скончался один из самых известных фотокорреспондентов Прощание с Владимиром Бикмаевым состоится 20 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На 78-м году ушел из жизни выдающийся фотокорреспондент и фотохудожник Пермского края Владимир Бикмаев. Об этом сообщает газета «Звезда».

Владимир Бикмаев был лауреатом множества всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов фотографов. Его работы хранятся в коллекциях музеев европейских стран, а также в личных собраниях ценителей фотоискусства.

Владимир Бикмаев родился 29 июня 1948 года в д. Захарова Сивинского района Пермской области. После окончания химико-биологического факультета Пермского педагогического института он 16 лет руководил школой в своём родном районе.

Ещё в студенческие годы начал сотрудничать с газетами. Впоследствии окончил школу репортажа при Доме журналиста и стал известным фотокорреспондентом. Член Союза фотохудожников и Союза журналистов России, лауреат краевого конкурса им. Аркадия Гайдара, он работал с газетами «Звезда», «Вечерняя Пермь», «Новый компаньон», а также с множеством других изданий.

Прощание с Владимиром Бикмаевым состоится 20 ноября с 10:30 до 11:30 в главном зале по ул. Старцева, 61.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.