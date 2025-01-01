Коммунисты воздержались при голосовании за бюджет Перми Документ принят в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы глава Перми Эдуард Соснин представил проект бюджета на 2026-2028 годы. Прогнозируемый объём доходов городской казны на 2026 год составляет 66,7 млрд руб., на 2027 год — 68,3 млрд руб., а на 2028-й — 66,1 млрд руб. Объём расходов на 2026 год запланирован в размере 69,8 млрд руб., на 2027 год — 71,6 млрд. руб., на 2028-й — 65 млрд руб.

Наибольшая доля бюджетных средств будет направлена на развитие системы образования. Это более 31 млрд руб. в 2026 году и около 88,5 млрд руб. в течение трёх лет. На содержание и развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры выделяется 17,1 млрд руб. в 2026 году и 54 млрд руб. на трехлетний период. Расходы на ЖКХ и работы по благоустройству составят 9,6 млрд руб. в будущем году, а общий объём финансирования этих сфер за три года достигнет примерно 26 млрд руб.

Как отметил мэр Перми, в числе приоритетов социальной политики остается модернизация материально-технической базы образовательных учреждений. В частности, продолжатся работы по возведению трёх новых школ — в Ленинском и Индустриальном районах, а также Инженерной школы на ул. Академика Веденеева. В течение трёх лет на эти цели планируется выделить 4,6 млрд руб. Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» будет проведен капитальный ремонт 25 зданий образовательных учреждений. На реализацию краевого проекта «Школьный двор» зарезервировано 146 млн руб.

Более 500 млн руб. планируется инвестировать в обустройство спортплощадок на территориях образовательных организаций. Также будет выделено 150 млн руб. на проведение ремонтных работ в детском оздоровительном лагере «Фортуна». Около 670 млн руб. власти направят на комплексную реновацию пяти учреждений допобразования. Также планируется преобразование всех городских библиотек в модельные. В течение трех лет будет модернизировано 23 библиотеки.

На расселение граждан из аварийного жилья в течение трёх лет власти выделят 6,7 млрд руб. Помимо этого, с учётом поддержки из краевого бюджета, на капремонт фасадов многоквартирных домов и установку архитектурной подсветки запланировано более 2 млрд руб. с 2026 по 2027 год. В рамках трёхлетнего плана предполагается отремонтировать 75 фасадов.

На благоустройство дворовых территорий в течение трех лет направят 741 млн руб. На реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в ближайшие три года предусмотрено около 7,6 млрд руб., дополнительно около 3 млрд руб. поступит из краевого бюджета. В частности, финансирование будет направлено на строительство автомобильных дорог по Ивинскому проспекту, улицам Монастырской и Агатовой.

Перед голосованием представители фракции КПРФ выступили против принятия бюджета в текущем виде, сославшись на то, что он недостаточно социально ориентирован. В итоге из 34 присутствующих на заседании депутатов 29 проголосовали за принятие документа в первом чтении, а пятеро — воздержались. Во втором чтении бюджет должны рассмотреть в декабре 2025 года.

