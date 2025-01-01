В этом году в Перми из аварийного жилья переселили более 2,1 тысячи человек На реализацию мероприятий по переселению было выделено более 2,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В этом году в Перми снесено 117 аварийных домов при плановом показателе 144. Об этом сообщил заместитель главы Перми Артём Балахнин, выступая с докладом на пленарке Пермской городской думы.

Он рассказал, что за последние три года значительно выросло количество снесённых аварийных домов. Так, если в 2023 году было снесено 75 зданий, то в 2024-м уже 113, а в 2025-м фактически снесено уже 117 домов.

По утверждениям чиновников мэрии, финансирование мероприятий по демонтажу таких зданий растёт год от года. В 2023-м на эти цели было выделено 115,6 млн руб., в 2024 и 2025 годах — 145,5 и 174,5 млн руб. соответственно.

Артём Балахнин сообщил, что в 2025 году на реализацию мероприятий по переселению граждан было выделено 2 млрд 663 млн руб. Часть средств были выделены в рамках двух нацпроектов. В этом году площадь расселенных домов составила 36,1 тыс. кв. м, а количество расселённых людей составило 2156.

С 2019 по 2024 год в краевой столице реализовывалась региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденная постановлением правительства Пермского края от 29.03.2019 №227-п. Её действие завершилось 30 июня 2025 года. За прошедшее время было расселено более 166 тыс. кв. м аварийного жилья. Новое жильё или компенсацию за аварийное жильё получили около 12 тыс. человек.

В этом году переселение из аварийного жилья продолжается в рамках нового нацпроекта — «Инфраструктура для жизни». Срок его реализации — с 1 января 2025-го по 31 декабря 2031 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.