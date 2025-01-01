Алёна Бронникова На месте аварийных домов во Владимирском в Перми построят новое жильё Общая площадь новых объектов может составить 15 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В микрорайоне Владимирском в Перми планируется построить жилые и нежилые объекты на месте аварийных домов. Речь идёт об участке в границах улиц Коломенской, Загарьинской, Краснополянской и Косьвинской.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края поручило для будущего строительства ГБУ ПК «Институт территориального планирования» подготовить проект планировки и проект межевания территории за счёт собственных средств. Срок подготовки составляет два года. Инициатором выступила администрация Перми.

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства: размещение объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью не более 15 тыс. кв. м. Площадь ориентировочная, подлежит уточнению при разработке документации по планировке территории», — отмечается в приказе.

Проект планировки будет выполнен в отношении территории площадью 1,44 га. Она включает в себя 8 земельных участков в муниципальной и частной собственности, предназначенных для среднеэтажной жилой застройки, под многоквартирные жилые дома в два-четыре этажа и под многоквартирный дом со встроенными помещениями.

По данным 2ГИС, на территории расположены двухэтажные кирпичные жилые дома 1940-1950-х годов постройки, признанные аварийными.





