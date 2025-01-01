Ставшая жертвой мошенников пенсионерка из Прикамья смогла вернуть деньги
Был задержан курьер преступной группы
Пожилая жительница Березников (Пермский край) стала жертвой мошенников, которые использовали схему «Ваш родственник попал в беду». Она передала свои сбережения после того, как ей позвонила якобы её дочь и сообщила, что стала виновницей ДТП. Для лечения пострадавшей и избежания уголовной ответственности ей нужна финансовая помощь. Позже пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и она согласилась отдать деньги.
В результате возбуждённого уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» был задержан курьер преступной группы. Он был признан виновным и приговорён к условному сроку, а также выплатил часть ущерба потерпевшей в размере 20 тыс. руб. Остальную сумму он должен возместить в рамках гражданского иска.
Исполнительный документ о взыскании 180 тыс. руб. с осуждённого был направлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупреждён о возможных санкциях за уклонение от исполнения решения суда. Однако в установленный срок он не исполнил свои финансовые обязательства, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 12,5 тыс. руб.
Также сотрудник ведомства установил, что у должника есть два официальных места работы, по которым были направлены постановления об обращении взыскания на заработную плату. Кроме того, банковские счета мужчины были арестованы, а на его земельный участок был наложен запрет на совершение регистрационных действий.
Благодаря проведённым мерам вся сумма ущерба была взыскана и перечислена пенсионерке. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.