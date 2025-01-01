Ставшая жертвой мошенников пенсионерка из Прикамья смогла вернуть деньги Был задержан курьер преступной группы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пожилая жительница Березников (Пермский край) стала жертвой мошенников, которые использовали схему «Ваш родственник попал в беду». Она передала свои сбережения после того, как ей позвонила якобы её дочь и сообщила, что стала виновницей ДТП. Для лечения пострадавшей и избежания уголовной ответственности ей нужна финансовая помощь. Позже пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и она согласилась отдать деньги.

В результате возбуждённого уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» был задержан курьер преступной группы. Он был признан виновным и приговорён к условному сроку, а также выплатил часть ущерба потерпевшей в размере 20 тыс. руб. Остальную сумму он должен возместить в рамках гражданского иска.

Исполнительный документ о взыскании 180 тыс. руб. с осуждённого был направлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупреждён о возможных санкциях за уклонение от исполнения решения суда. Однако в установленный срок он не исполнил свои финансовые обязательства, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 12,5 тыс. руб.

Также сотрудник ведомства установил, что у должника есть два официальных места работы, по которым были направлены постановления об обращении взыскания на заработную плату. Кроме того, банковские счета мужчины были арестованы, а на его земельный участок был наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Благодаря проведённым мерам вся сумма ущерба была взыскана и перечислена пенсионерке. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.