Пермский край уже почувствовал влияние циклона Sascha Он будет определять погоду в регионе в ближайшие два дня Поделиться Твитнуть

ГИС-центр ПГНИУ

В Пермском крае в ближайшие два дня погоду будет определять циклон, названный немецкими метеорологами Sascha. Его центр сейчас находится западнее Москвы и смещается в северо-восточном направлении. Тёплый сектор циклона характеризуется вторжением тропического воздуха из Средиземноморья и северной части Сахары. Это приведёт к температурным рекордам сегодня в Черноземье и на востоке Центрального федерального округа, а завтра — в Поволжье и на Предуралье. Тёплый фронт циклона проходит через Пермский край. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

По мере подъёма тёплых воздушных масс у поверхности земли ещё какое-то время сохраняются отрицательные температуры, что создаёт условия для замерзающего дождя и гололёда. В течение дня будет продолжаться потепление: к вечеру температура по краю поднимется до +1…+5°, в Перми до +2…+4°. Осадки во второй половине дня ожидаются преимущественно на севере края в виде снега, переходящего в дождь.

Наибольший вынос тепла по высотам ожидается ночью, а у поверхности земли — завтра в первой половине дня перед прохождением холодного фронта. Ночная температура по краю достигнет +2…+7°, в Перми до +5°, усилится юго-западный ветер с порывами до 15-17 м/с. Дожди будут продолжаться в основном на севере и западе края. Завтра днём пройдёт холодный фронт.

Пик потепления до +3…+8° по краю и +6…+8° в Перми придётся на утро, затем температура начнёт падать. К вечеру в южной части края она достигнет 0°, а на севере — до -3°. На севере также ожидается ливневый снег и порывы ветра до 15-20 м/с. Общее количество осадков, связанных с этим циклоном, составит до 15-20 мм на севере края, до 10 мм на востоке края и около 5 мм в Перми.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.