Жители Пермского края оценили свои профессиональные навыки на «троечку» И активно стремятся к развитию как цифровых, так и «мягких» навыков

Эксперты hh.ru провели опрос, чтобы выяснить, как жители Пермского края оценивают свои профессиональные навыки и какие компетенции планируют развивать в следующем году. Средний балл, который ставят себе жители Прикамья, составляет 3,23 из 5. Мужчины оценивают себя выше (3,71 балла), чем женщины.

С возрастом уровень профессиональной самооценки растёт. Респонденты 18-24 лет оценивают себя в среднем на 2,89 балла, а те, кому 55 лет и старше, — на 4,1 балла. Представители высшего и среднего менеджмента наиболее уверены в своих силах (4,61 балла), в то время как рабочий персонал оценивает себя скромнее (3,28 балла).

В планах на 2026 год жители Прикамья хотят развивать цифровые навыки. Например, 30% респондентов планируют освоить цифровую грамотность и работу с данными. Этот навык особенно популярен среди юристов (55%), административного персонала (51%) и рабочих профессий — почти каждый четвёртый рабочий выразил желание развивать цифровые компетенции.

Также популярны направления, связанные с управлением проектами (28%), искусственным интеллектом и машинным обучением (25%), эффективными коммуникациями и деловой перепиской (23%). Мужчины чаще стремятся осваивать технологии, такие как ИИ (26% против 17% у женщин), а женщины больше внимания уделяют коммуникациям (22% против 16% у мужчин).

Особое внимание уделяется развитию «мягких» навыков. 45% жителей Прикамья хотят улучшить свои коммуникативные способности, а 38% — навыки работы в команде. Каждый третий стремится развить лидерские качества (способность вдохновлять и мотивировать других), чуть меньше (30%) — умение мыслить нестандартно и генерировать новые идеи.

Среди рабочих профессий более 48% отметили важность работы в команде, а 31% считают необходимым развивать критическое мышление.

«Наше исследование показывает, что жители Пермского края активно стремятся к развитию как цифровых, так и «мягких» навыков. Это становится универсальным запросом рынка труда, который касается разных профессий и возрастных групп. Формируется потребность в сочетании технических и цифровых компетенций, включая традиционные отрасли», — отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

