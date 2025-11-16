На форуме «Большая разведка» в Перми наградили проекты-победители Конкурс инновационных проектов стал всероссийским в 2017 году Поделиться Твитнуть

В Перми прошёл Второй всероссийский форум по развитию технологического предпринимательства «Большая разведка», собравший более 500 участников из 21 региона России. Предприниматели, инвесторы и основатели стартапов представили свои лучшие проекты в области технологий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Победителями акселерационной программы «Большая разведка-2025» в треке TechNet стали: 1 место — проект «Разработка технологии производства ZnS (сульфида цинка) сорта MultiSpectral из нанопорошков» (Государственный университет, Владимир), 2 место — проект «Многофункциональная интегрально-оптическая схема для миниатюрного оптического гироскопа» (ПНИПУ, Пермь).

В треке Mining&Chemical лидером стал проект «RTI Fuel: Производство альтернативного печного топлива из резинотехнических отходов по собственной технологии пиролиза» (ПГНИУ, Пермь), 2 место — проект «Получение мальтодекстрина как функционального ингредиента для различных отраслей промышленности» (Государственный университет, Кемерово).

В треке IT&Robotics победителем стал проект «Система обнаружения дронов DroneEar» (ПНИПУ, Пермь), 2 место разделили проекты «Обуватор» (Московский авиационный институт) и «ПРОМВИАР» (ООО «Деловые информационные системы», Ульяновск), 3 место — проекты «Система автоматизированного управления FPV-дронами» (ПГНИУ) и «Симулятор станка с ЧПУ в VR» (ООО «Камимтех», Воткинск).

В треке Agro&MedTech победителем стал проект «Звук без шума» (Государственный национальный исследовательский университет, Белгород), 2 место — проект «ThermoScope + Lance MWA» (ООО «М+1», Новосибирск), 3 место — проект «Высокоэффективные мази для лечения ран и ожогов» (Государственный медицинский университет, Тюмень).

Победители конкурса «Большая разведка» получили призы от партнеров, гранты от правительства Пермского края и возможность привлечь инвестиции от фондов и частных инвесторов, а также реализовать пилотные проекты с индустриальными партнерами.

Впервые конкурс инновационных проектов «Большая разведка» состоялся в 2010 году в Пермском политехе. С 2011 года он стал региональным, а в 2017 году приобрёл всероссийский статус. За время проведения конкурса в нем приняли участие более 16 тыс. студентов, аспирантов, ученых и предпринимателей, представивших более 4700 инновационных проектов, которые привлекли свыше 1,3 млрд руб. инвестиций.

