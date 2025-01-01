«Музей кино в Губахе» заработает в Прикамье 20 ноября На выставке собраны кино-артефакты и воспоминания губахинцев Поделиться Твитнуть

фото Визит-центра «Губаха»

В четверг, 20 ноября, в визит-центре «Губаха» пройдёт открытие выставки «Музей кино в Губахе» (12+). Организаторы сообщают, что для создания экспозиции была проведена масштабная работа. Они собрали кино-артефакты и ценные воспоминания губахинцев, ставшие частью большого кино. Теперь эти истории можно не только услышать, но и увидеть.

Специально для посетителей и жителей города пермский графический дизайнер Иван Махнев разработал уникальный кино-мерч: стильные футболки, магниты, брелоки и блокноты.

Адрес визит-центра «Губаха» — переулок Мечты, 6. Выставка стала возможной благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края и Центра по реализации проектов в сфере культуры.

Вот только некоторые фильмы, которые снимались в Губахе и её окрестностях: «Географ глобус пропил» (16+), «Время первых» (6+), «Сердце Пармы» (16+), «Последний богатырь: корень зла» (6+), «Чук и Гек» (6+).

