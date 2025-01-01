Экс-замминистра культуры Прикамья зарегистрировала товарный знак «Узнай Пермь» Марина Илюхина занимала должность в министерстве с 2018 по 2023 год Поделиться Твитнуть

Марина Илюхина

Министерство культуры Пермского края

Марина Илюхина, директор АНО «Агентство новых технологий», подала заявку на регистрацию товарного знака «Узнай Пермь». Об этом стало известно из базы данных Znakoved. Заявка была подана от имени Илюхиной как индивидуального предпринимателя. Она подтвердила изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что процесс регистрации товарного знака «Узнай Пермь» успешно завершён.

Он станет инструментом для реализации проектов, направленных на продвижение Пермского края и создание новых форм взаимодействия между жителями и гостями региона в области туризма и культуры, сказала Марина Илюхина. Также он будет использоваться для участия в различных конкурсах, включая те, которые предусматривают грантовую поддержку.

С 2018 по 2023 год Марина Илюхина занимала должность заместителя министра культуры Пермского края. В 2023 году она возглавила АНО «Агентство новых технологий», которое занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина.

