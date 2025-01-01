Пермские учёные разработали наножидкость, повышающую нефтедобычу до 70% Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Нефть, как известно, в большинстве своём залегает в микроскопических порах пористых пород, что усложняет её добычу: стандартные технологии извлекают лишь до 40% запасов. Современные методы повышения нефтеотдачи имеют недостатки: термические требуют много энергии, газовые — дорогих реагентов, химические — теряют эффективность из-за поглощения породой и могут загрязнять окружающую среду. Для решения этой проблемы учеными Пермского политеха разработана наножидкость, которая существенно облегчает нефтедобычу, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Наножидкость создана на основе умягченной воды с низким содержанием солей и наночастицами (алюминиевыми и кремниевыми), которые разрушают структуру нефти и облегчают её извлечение. В раствор добавлены стабилизаторы, предотвращающие слипание частиц.

Испытания на кернах уже показали, что наножидкость увеличивает коэффициент вытеснения нефти до 70%, что на 21,5% больше, чем при использовании воды. Эффективность выше традиционных аналогов в 1,5-3 раза, а состав экологически безопасен и сохраняет однородность до двух недель.

Статья об изобретении пермяков опубликована в журнале Molecular Liquids.

