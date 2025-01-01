Пермский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Пермский муниципальный округ успешно получил паспорт готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора, что является документальным подтверждением масштабной проделанной работы, сообщила глава Пермского МО Ольга Андрианова.

Она отметила, что плановые мероприятия по подготовке 68 котельных к зиме завершены. Особое внимание было уделено социальной инфраструктуре: введены в эксплуатацию две новые котельные — в д. Малая, которая обеспечивает теплом школу, и в Юго-Камском. Все системы коммуникации подготовлены и эффективно подают тепло в жилые дома и социальные объекты.

«Этот результат — итог слаженного труда наших коммунальных служб, которые с ранней весны, в любую погоду, добросовестно выполняли поставленные задачи. Теперь можно с уверенностью сказать: предстоящая зима будет по-настоящему тёплой и комфортной для каждого жителя округа», — отметила Андрианова.

