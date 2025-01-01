Количество частных инвесторов в Пермском крае превысило 845 тысяч человек Из них 66 тысяч ведут активную торговлю на фондовой бирже Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Панорамы

В октябре 2025 года в Пермском крае насчитывалось 845 тыс. частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже. Это на 8829 человек больше, чем в предыдущем месяце. Из них 66 394 инвестора вели активную торговлю на фондовом рынке.

Пермский край занимает 11-е место по количеству физических лиц с брокерскими счетами в России. Общее число таких счетов на Московской бирже достигло 74,2 млн, а количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 133,1 тыс.

Московская биржа — крупнейшая в России многофункциональная площадка для торговли акциями, облигациями, валютой, производными инструментами, товарами и инструментами денежного рынка. В её состав входят центральный депозитарий и клиринговый центр, что позволяет предоставлять полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

