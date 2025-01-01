Под Пермью началась реставрация Христорождественского собора Храм был построен в 1811 году Поделиться Твитнуть

фото администрации Пермского МО

В посёлке Юг Пермского муниципального округа началась реставрация Христорождественского собора. Этот величественный некогда храм был возведён в 1811 году в честь Рождества Христова и закрыт в 1937-м. В годы советской власти он едва не был разрушен.

«Однако здание уцелело: его передали под школу для десятников (мастеров). Это и спасло его от уничтожения, но не уберегло от долгого запустения. И вот настал новый поворот в его истории — началось восстановление собора!» — сообщили в администрации Пермского муниципального округа.

Строители уже завершили возведение стен алтаря, впереди — восстановление кровли и облицовка стен реставрационным кирпичом. Параллельно укрепляют фундамент, готовят здание к зиме и восстанавливают верхнюю часть главного придела.

Процесс возрождения собора небыстрый и включает в себя множество этапов. Необходимо восстановить колокольню, инженерные системы, лепнину, росписи и иконостас, а также благоустроить территорию вокруг храма. О сроках завершения работ власти не сообщают. Чиновники отмечают лишь, что «работы предстоит ещё немало, но каждый шаг приближает к восстановлению этого исторического здания».

