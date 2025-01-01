В МЧС Прикамья предупредили о гололёде и мокром снеге 18 ноября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 18 ноября в некоторых районах Пермского края прогнозируются гололёд, мокрый снег и гололедица на дорогах. В связи с этим возможны обрывы линий электропередачи, аварии в системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

1. Избегать нахождения рядом с линиями электропередачи.

2. При авариях на электросетях обесточить все приборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

3. Водителям быть внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Учитывать состояние дорожного покрытия.

4. Пешеходам проявлять осторожность при передвижении и переходе через дорогу.

