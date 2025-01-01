Из-за ОРВИ карантин объявлен в 24 детсадах и семи школах Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в организованных детских учреждениях края за последнюю неделю прекратили учебный процесс в 26 группах 24 детских садов и в 16 классах семи школ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее ведомство распространило информацию, что с 10 по 16 ноября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ возросло на 27,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Чтобы избежать заражения гриппом и ОРВИ, медики рекомендуют пройти вакцинацию против гриппа, а также регулярно мыть руки с мылом; избегать переохлаждения; регулярно проветривать помещения; ограничить контакты с людьми, которые проявляют признаки простуды; соблюдать правила гигиены: здоровым не трогать нос, рот и глаза руками, а больным — носить медицинскую маску, кашлять и чихать в платки, желательно одноразовые (при их отсутствии — в сгиб локтя) и пр.

