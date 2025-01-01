Число заболевших ОРВИ и гриппом выросло в Пермском крае на 27% Прививки от гриппа поставили почти 1,3 млн человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 10 по 16 ноября 2025 года в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ возросло на 27,3% по сравнению с предыдущей неделей. Зафиксировано 11 613 случаев заболеваний, однако эпидемический порог не был превышен. Об этом сообщили в Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лабораторные исследования показали, что среди пациентов с симптомами ОРВИ преобладают вирусы негриппозной природы, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Ранее в ведомстве заявляли, что единичные случаи гриппа в регионе всё же фиксируются.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в Пермском крае активно проводится вакцинация против гриппа. На 17 ноября 2025 года привиты более 1 291 000 человек (52% от общего населения), включая 401 900 детей.

