В Пермском крае появятся беспилотные грузовики Правовой режим для проекта «Беспилотные логистические коридоры» распространён на Прикамье

Кадр из видео. Госавтоинспекция Пермского края

Правительство Российской Федерации продлило срок действия экспериментального правового режима (ЭПР) для проекта «Беспилотные логистические коридоры», который предполагает использование высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Продление ЭПР запланировано до 12 ноября 2028 года. Кроме того, постановление правительства РФ расширяет действие экспериментального правового режима ещё на три региона: республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область, что увеличивает количество задействованных в эксперименте субъектов до 13. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Эта инициатива играет важную роль в развитии беспилотного транспорта в стране, поскольку способствует решению ряда проблем, таких как нехватка кадров, повышение безопасности дорожного движения, снижение затрат и стимулирование развития отечественных технологий. В рамках ЭПР теперь будут эксплуатироваться ВАТС как с водителем в кабине (категория 1), так и без него (категория 2). Также утверждены требования к безопасности беспилотных автомобилей и определен порядок их оценки в испытательных лабораториях, которые будут выдавать сертификаты соответствия, подтверждающие безопасность ВАТС.

В текущем году на совещании по развитию беспилотного транспорта заместитель председателя Правительства Виталий Савельев поручил Минтрансу и другим федеральным органам исполнительной власти разработать, принять и ввести в действие ФЗ «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Планируется внести законопроект в Правительство в I квартале 2026 года.

