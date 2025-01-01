Рамиль Хайрутдинов назначен врио военного комиссара Пермского края Ранее должность военкома занимал Александр Коковин Поделиться Твитнуть

Временно исполняющим обязанности военного комиссара Пермского края назначен полковник Рамиль Хайрутдинов. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности.

Известно, что в 2023 году Хайрутдинов участвовал в специальной военной операции, а с июня прошлого года возглавлял военный комиссариат в Свердловской области. До СВО Рамиль Хайрутдинов также занимал пост врио военного комиссара Республики Башкортостан. Имеет шесть государственных наград.

До Хайрутдинова должность военного комиссара Прикамья занимал полковник Александр Коковин.

