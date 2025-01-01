Власти Прикамья назвали фейком сообщение о заминированных предметах на улицах Поделиться Твитнуть

В социальных сетях появилась информация о заминированных предметах, оставленных на улицах. В распространяемом документе утверждается, что Служба безопасности Украины (СБУ) якобы начала серию террористических актов на территории России.

Будто бы диверсанты размещают на дорогах, скамейках и в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и другие предметы, привлекающие внимание. Все эти вещи якобы заминированы. Отмечается, что возможные взрывы могут привести к потере конечностей.

Министерство территориальной безопасности Пермского края опровергло данную информацию, назвало документ фейком и призвало жителей региона не поддаваться панике и доверять только официальным источникам.

В случае обнаружения подозрительных предметов рекомендуется немедленно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.

