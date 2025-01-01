Пермский край лидирует в экспорте удобрений по всей сети РЖД За девять месяцев за границу отправлено 12,1 млн тонн грузов Поделиться Твитнуть

За первые десять месяцев 2025 года со станций Свердловской железной дороги в направлении морских портов и сухопутных пограничных переходов было отправлено 25,3 млн т грузов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортные перевозки грузов третьего тарифного класса, включающих готовую продукцию и другие дорогостоящие товары с низкой долей транспортной составляющей в конечной стоимости, выросли на 36%. Об этом сообщает СвЖД.

Химическая продукция продемонстрировала наиболее значительный рост, увеличившись на 59,3% и достигнув объема в 573 тыс. т. Черные металлы также показали хорошие результаты: было отправлено 2,1 млн т (+33,4%), а контейнерные перевозки выросли на 21,3% и составили 3 млн т.

Среди лидеров по объёмам перевозок оказались удобрения (11,6 млн т), нефть (6,5 млн т) и контейнерные грузы (3 млн т). Химические и минеральные удобрения составили почти половину всего экспорта Свердловской железной дороги, достигнув доли в 47,7%, из которых 45,7% были отправлены в вагонах, а 2% — в контейнерах. Пермский край занимает первое место в экспорте удобрений на всей сети РЖД.

За отчётный период за границу было отправлено 12,1 млн т удобрений, что на 5,7% больше, чем в предыдущем году. При этом объем повагонных отправок вырос на 3,1% (11,6 млн т), а контейнерные перевозки увеличились в 2,5 раза (0,5 млн т). Основные станции погрузки удобрений включают Березники-Сортировочную, Соликамск-2, Заячью Горку, Осенцы и Углеуральскую.

Основными направлениями экспорта удобрений стали Бразилия (65%), Китай (25%) и Мексика (5,4%). Грузы отправляются через сухопутные погранпереходы в России (Забайкальск, Наушки, Камышовая) и Казахстане (Достык, Алтынколь), а также через дальневосточные порты Владивосток и Находка. В то же время объемы отправок через порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна сократились.

Интерес к международному транспортному коридору «Север — Юг» продолжает расти. Основные маршруты включают западный (через Азербайджан), транскаспийский (по Каспийскому морю) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). В 2025 году увеличились экспортные отправки через припортовую станцию Трусово.

Доля экспорта в общей погрузке Свердловской железной дороги за январь-октябрь составила 24,2%.

