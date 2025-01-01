В Пермском крае на 7,8% выросло число выданных автокредитов Динамика в регионах РФ носит разнонаправленный характер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2025 года составило 3,19 тыс. ед., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% (в октябре 2024-го — 2,96 тыс. ед.).

В октябре 2025 года наибольшее количество автокредитов в России было выдано в Москве (8,64 тыс.), Московской области (8,13 тыс.) и Республике Татарстан (6,53 тыс.).

При этом динамика выдачи автокредитов в разных регионах РФ отличается. В некоторых территориях их количество увеличилось, например в Тверской области рост составил 21,8%, в Саратовской области — 13,8%, в Кировской области — 10,3%, а также в Санкт-Петербурге — на 8,7%, в Москве — на 8,5% и в других регионах. При этом наибольшее снижение числа выданных автокредитов по сравнению с октябрем 2024 года было зафиксировано в Самарской области (-15,3%), Кемеровской области (-14,6%), Тульской области (-11,1%), Волгоградской области (-10,3%) и Новосибирской области (-7,3%).

После значительного снижения во второй половине 2024 года, вызванного ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году ситуация стабилизировалась и начался постепенный рост выдачи автокредитов, отмечают эксперты. Это связано с тем, что автокредиты стали доступнее благодаря изменению структуры рынка в пользу более бюджетных автомобилей, субсидированию ставок автопроизводителями и ожиданию повышения цен на автомобили после очередного повышения утилизационного сбора. Однако банки по-прежнему сохраняют консервативный подход к оценке рисков, повышая требования к кредитным историям заемщиков и тем самым снижая вероятность просрочек в будущем.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.