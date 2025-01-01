Для старшеклассников Прикамья провели экскурсию в музей калийной промышленности Мероприятия прошли по партпроектам «Зелёная экономика» и «Чистая страна» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Для старшеклассников из Березников «Единая Россия» организовала и провела экскурсию в музейно-выставочный центр «Уралкалия», где школьники познакомились с интерактивной экспозицией, охватывающей весь исторический период — от древнего звероящера, символизирующего формирование месторождения, до современных мультимедийных инсталляций.

Особое место в экспозиции занимает мемориальный раздел, посвящённый калийщикам — как ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны, так и прошедшим военные испытания в более поздние периоды. Школьники также смогли оценить разнообразные форматы взаимодействия: диорамы шахт, макеты техники разных эпох, интерактивные зоны.

Кроме того, перед экскурсией школьникам рассказали о профессии эколога и системе экологического контроля на крупном промышленном предприятии их родного города.

«Мы показываем школьникам, что современное промышленное предприятие — это не только производство, но и ответственность перед экологией, сохранение исторической памяти и широкие возможности для профессионального роста. Будем и дальше развивать такое взаимодействие между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями», — отметил региональный координатор партпроекта «Чистая страна», председатель общественного совета партпроекта «Зелёная экономика» Вячеслав Марков.

Партпроекты «Зелёная экономика» и «Чистая страна» являются частью Народной программы «Единой России», активно работают над улучшением экологии региона, способствуя формированию современной системы обращения с отходами и внедрению экологичных технологий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.