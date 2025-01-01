За неделю в Перми в ДТП один человек погиб и 19 получили травмы Поймано 53 пьяных водителя Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция Перми

С 10 по 16 ноября в Перми произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб, а 19 получили травмы разной степени тяжести, среди которых был один несовершеннолетний.

Всего за неделю сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1397 нарушений ПДД.

В частности, 53 водителя были пойманы за управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 38 водителей не имели водительских прав.

Было выявлено 12 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу, 21 водитель нарушил правила перевозки детей, 141 случай зафиксировали, когда водители не уступили дорогу пешеходам. Сами же пешеходы нарушили правила дорожного движения в 144 случаях.

Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также призывает заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

