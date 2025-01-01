УК в Перми выплатила жительнице затопленной квартиры 360 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управляющая компания в Перми рассчиталась с жительницей за ночную коммунальную аварию, сообщили в ГУФССП по региону.

В одну из ночей пермячка проснулась от громких звуков и обнаружила, что коридор и кухня её квартиры затоплены. Она недавно сделала ремонт, и это происшествие стало для неё шоком. Женщина даже обратилась к врачу из-за проблем со здоровьем, связанных с затоплением.

Экспертиза показала, что устранение дефектов и замена повреждённой мебели обойдутся в более 220 тыс. руб. Авария произошла из-за прорыва общего стояка горячего водоснабжения, поэтому ответственность за ущерб лежала на управляющей компании. После досудебной претензии УК выплатила чуть более 70 тыс. руб. Истица обратилась в суд, и после подачи иска компания полностью возместила ущерб.

Суд также обязал УК выплатить штраф за нарушение закона о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда и расходы на услуги эксперта. Исполнительный документ на взыскание более 140 тыс. руб. поступил в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В итоге эти деньги УК тоже перечислила пострадавшей.

