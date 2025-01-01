Два брата из Прикамья прописали 158 студентов-мигрантов Суд признал регистрацию фиктивной и оштрафовал мужчин Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Краснокамский городской суд Пермского края признал двух братьев виновными по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В материалах дела сказано, что в 2023 и 2024 годах мужчины фиктивно зарегистрировали по адресу дома своей матери 158 студентов-мигрантов, получая за это денежное вознаграждение. При этом ни братья, ни их мать не намеревались предоставлять мигрантам жильё для проживания. Суд назначил подсудимым штрафы в размере 250 тыс. и 280 тыс. руб.

Адвокаты осужденных подали апелляцию в Пермский краевой суд. Они утверждали, что братья не преследовали корыстных целей, а лишь помогали землякам-студентам избежать отчисления из учебного заведения и депортации из страны. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда отклонила апелляционные жалобы, подтвердив законность и обоснованность приговора суда первой инстанции.

