В парке ледопадов в Пермском крае произошёл сильный пожар

Пожар 11 ноября едва не уничтожил парк ледопадов в Красной Слудке Пермского края. В техническом помещении взорвался литиевый аккумулятор во время зарядки, сообщил создатель парка Станислав Лыков. Никто не пострадал, но сгорело важное оборудование, материалы и снаряжение для альпинистов. Об этом пишет «Рифей».

Из-за этого инцидента парк не сможет реализовать все свои планы на сезон. В ближайшее время будут построены несколько ледовых конструкций для детей, а также 12-метровая колонна для скалолазов. «Просто банально сейчас нет средств, а стройка — довольно затратное мероприятие», — пояснил создатель парка.

Аномально теплая погода также вносит свои коррективы в планы. Парк должен был открыться в конце декабря, но из-за текущих погодных условий и необходимости восстановления после пожара открытие откладывается.

«Мы откроемся, как только завершим минимум необходимых работ, обеспечим безопасность и решим, что можно запускать посетителей», — сказал Станислав Лыков.

