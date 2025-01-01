Подведены итоги Первенства Пермского края по плаванию Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

С 12 по 14 ноября 2025 года в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» прошло Первенство Пермского края по плаванию. Более 400 пловцов из различных муниципалитетов региона боролись за право представлять Пермский край на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» в Саранске и «Юность России» в Челябинске в декабре.

В общей сложности было разыграно 84 комплекта наград. Проведение соревнований поддержал филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— Пермский край уже в течение ряда лет на системной основе является поставщиком спортсменов в сборную России по плаванию. Большой вклад в успех вносит статус плавания как базового вида спорта в регионе. В этом году он продлён до 2030 года. Это означает, что мы увидим новые спортивные таланты Пермского края на соревнованиях всех уровней, включая международные. Такова наша главная задача на следующие четыре года работы.

Состязания проходили в двух возрастных группах: юноши 14-15 лет и девушки 14-15 лет по спортивной подготовленности не ниже второго спортивного разряда, юноши 11-13 лет и девушки 11-13 лет по спортивной подготовленности не ниже третьего спортивного разряда. Борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе также были четыре эстафеты 4х50 м.

По статистике наград спортивных клубов самым результативным стал бассейн «Кристалл» (Березники) — 44 медали: 21 золотая медаль, 11 серебряных и 12 бронзовых. В индивидуальном зачёте чемпионами соревнований по числу первых мест стали Роман Бурков из Чернушки и Дарья Христиани из Березников — по пять золотых наград.

Софья Чугунова, кандидат в мастера спорта, бассейн «БМ» (Пермь), победитель Первенства на дистанции 50 м брассом:

— Рада, что отобралась на всероссийские соревнования. Плаванием я занимаюсь с шести лет, а на Первенство стала отбираться год-два назад. Задачи у меня стоят для начала проплыть по нормативу кандидата, а потом двигаться к уровню мастера.

Все медалисты Первенства Пермского края в своих возрастных категориях отражены в протоколе соревнований.

Организаторами Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

