В Прикамье планируют вдвое повысить выплаты молодым специалистам в сфере АПК Проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в ноябре

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить стимулирующие выплаты для молодых специалистов в агропромышленном комплексе. Так, для сотрудников с высшим образованием сумма будет повышена с 150 до 350 тыс. руб., а для специалистов со средним профессиональным образованием — с 100 до 250 тыс. руб. Проект закона о поддержке кадров в сельскохозяйственных организациях был внесён в краевой парламент, сообщает Telegram-канал ЗС.

Согласно документу, правительство Пермского края будет устанавливать размеры стимулирующих выплат. В пояснительной записке указано, что это необходимо для оперативной индексации единовременных и стимулирующих выплат.

Кроме того, предложено отменить обязательное условие отработки в сельскохозяйственной организации три года после получения стимулирующей выплаты. Напомним, сейчас выплата предоставляется специалистам, которые после получения единовременной выплаты отработали в сельском хозяйстве три года.

Ожидается, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в ноябре.

